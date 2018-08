Bureau intercoréen de Gaeseong : Séoul et Washington sur la même longueur d’onde ?

ⓒYONHAP News

Séoul vient d’annoncer officiellement que l’ouverture du bureau de liaison intercoréen ne violait pas les sanctions contre Pyongyang. On estime donc que le bureau de liaison sera inauguré dans le courant de ce mois au sein du complexe industriel de Gaeseong en territoire nord-coréen, conformément à la déclaration de Panmunjom du 27 avril dernier. Le gouvernement envisage de le développer, à terme, en un bureau représentatif dans les deux capitales.





Avant que cet organe ne voie le jour, il fallait d’abord statuer sur l’éventuelle violation des sanctions de la communauté internationale contre le régime de Kim Jong-un. Justement, le gouvernement de Moon Jae-in explique que cette question fait l’objet d’échanges avec les Etats-Unis. Il aurait mis en relief l’instauration de ce bureau selon un accord signé entre les deux dirigeants à l’issue de leur premier sommet historique en avril dernier, ainsi que son principal objectif qui est de servir de guichet de communication permanent entre les deux Corées. Ce qui permettra par la suite d’accélérer les négociations au sujet de la dénucléarisation entre Washington et Pyongyang. Quant à la question de l’introduction des produits pétroliers dans le territoire nord-coréen, qui risque de porter atteinte à l’enjeu des sanctions, le Sud projette d’y apporter une solution en approvisionnant de l’électricité elle-même au Nord.





Une fois que les questions liées aux sanctions contre le régime communiste seront réglées, la mise en place du bureau de liaison ne posera donc plus de problème. Car l’accord précisant la structure ainsi que la gestion de l’organe aurait d’ores et déjà été adopté, ne laissant plus qu’une étape, à savoir les dernières discussions pour la cérémonie d’ouverture prévue dans le courant du mois d’août. Or, si la date du 23 août a un temps été pressentie, il est probable qu’elle soit repoussée étant donné les divers événements qui se sont déroulés récemment, dont la réunion de haut rang pour le prochain sommet Moon-Kim et les retrouvailles familiales intercoréennes en cours aux monts Geumgang. D’ailleurs, beaucoup de sources soulignent que Séoul aurait voulu gagner suffisamment de temps afin de convaincre Washington. Vu sa déclaration d’hier jugeant que le bureau ne contrarie pas l’objectif des sanctions contre Pyongyang, on pourrait considérer qu’il y a eu un avancement des discussions entre les deux alliés.





On ne peut cependant pas négliger les opinions de certains au sein de l’administration Trump pour qui cette instance de liaison est un peu gênante. En effet, ils ne voient pas d’un bon œil cette approche d’autant plus que Washington resserre l’étau sur Pyongyang sans arrêt en exigeant d’abord de sa part des mesures concrètes et avancées de dénucléarisation. Le département d’Etat américain a déclaré n’être au courant que de l’ouverture du bureau de liaison sans faire aucun commentaire. Il a aussi réaffirmé que les relations Nord-Sud et le processus de dénucléarisation étaient deux choses liées. Ce qui signifie que les discussions avec les Etats-Unis dépendraient largement de l’inauguration du bureau intercoréen.