Nouveau plan d’aide aux PME et aux auto-entrepreneurs

Le gouvernement vient de publier un plan de soutien destiné aux petites entreprises et aux travailleurs indépendants. Le gouvernement et le Minjoo, le parti au pouvoir, ont convenu aujourd’hui d’augmenter les aides financières tout en réduisant les charges qui pèsent sur eux. Ces mesures visent surtout à épauler les petits commerçants qui souffrent de la hausse du salaire minimum. D’abord, le budget 2019 destiné à soutenir directement ou indirectement les propriétaires de petites entreprises augmentera de 2 300 milliards de wons, à savoir environ 1,7 milliard d’euros par rapport à cette année, pour atteindre 7 000 milliards de wons, l’équivalent de 5,4 milliards d’euros. Au-delà de l’aide financière, plusieurs dispositifs sont prévus afin d’améliorer les conditions de travail, de renforcer la compétitivité et de prévenir les pratiques commerciales injustes, surtout celles qui jouent en défaveur des franchisés. Plus concrètement, les petites entreprises de moins de cinq employés pourront bénéficier d’une indemnité mensuelle plus importante pour le fonds de l'emploi qui passera de 130 000 à 150 000 wons.





Rappelons que le gouvernement et le Minjoo ont tenu une réunion d’urgence dimanche dernier afin de présenter un plan global face à la dégradation du marché de l’emploi. Ensuite, ils ont annoncé un autre plan cette fois-ci destiné à aider les petites entreprises et les travailleurs indépendants. Tout cela montre que l’économie actuelle préoccupe les autorités. Le président Moon Jae-in tente de relancer l’économie à travers l’augmentation des revenus, l’innovation et la concurrence loyale. Dans cet esprit, le salaire minimum a fortement augmenté et le temps de travail hebdomadaire a été réduit à 52 heures. Pourtant, ces efforts n’ont pas porté leurs fruits. Au contraire, les sud-Coréens ayant un travail précaire gagnent moins et le nombre d’emplois a diminué. Résultat, la cote de popularité du chef de l’Etat et de son parti ne cesse de reculer.





Les partis de l’opposition critiquent violemment ces nouvelles mesures présentées par la Maison bleue, en qualifiant la politique actuelle d’échec total. Selon eux, le renforcement du soutien financier ne résoudra pas le problème de fond. Ils réclament donc un changement de cap dans la politique du gouvernement.