L’armée nord-coréenne, « ennemie » ou simple menace ?

ⓒYONHAP News

La Corée du Sud a décidé de ne plus considérer la Corée du Nord comme son « ennemie ». Ce terme n’apparaîtra plus dans le livre blanc sur la défense que le gouvernement publie tous les deux ans. L’armée et le régime nord-coréens y sont actuellement décrits comme « notre ennemi ». Cette expression a été employée pour la première fois en 1995 afin de répondre à la provocation de Pyongyang qui menaçait l’année précédente de transformer Séoul en une « mer de feu ». La qualification d’« ennemi » a été remise en question en 2000 à l’occasion du premier sommet intercoréen. Elle a ensuite été remplacée par d’autres expressions comme « menace militaire directe » ou « menace grave » dans la version publiée depuis 2004. Mais elle a fait son retour en 2010 lorsque le Nord a bombardé l’île frontalière de Yeonpyeong.





La suppression du terme « ennemi » fait partie des mesures qui ont été prises après la déclaration de Panmunjeom du 27 avril. De plus, les autorités sud-coréennes estiment que le niveau de menace représentée par le régime de Kim Jong-un a baissé suite à la suspension des essais nucléaires et des tirs de missiles. La Maison bleue cherche en ce moment un mot ou une expression qui permette de rendre compte de la menace militaire du royaume ermite. Dans la version publiée en 2016, celui-ci était considéré comme un « ennemi à condition qu’il représente une menace sur la Corée du Sud ». Dans le contexte actuel où Pyongyang a cessé ses provocations nucléaires et balistiques et tente de dialoguer avec Washington en vue de la dénucléarisation, on peut dire que la menace n’est plus la même.





Cette fois-ci, les termes employés en 2004 et 2008 pourraient être repris tels quels. En 2004, la Corée du Nord était décrite comme une « menace militaire directe sur la Corée du Sud avec ses armes de destruction massive ». Dans le livre blanc sur la défense imprimé quatre ans plus tard, le Nord représentait une menace directe et grave sur la sécurité sud-coréenne à cause de ses efforts déployés pour développer des armes nucléaires, des missiles et des armes à destruction massive.