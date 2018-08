Le sarcloir et Baekjung

La vague de la culture populaire sud-coréenne, ou « hallyu », semble prendre un nouvel essor grâce au boys band BTS, premier group de k-pop en tête des ventes d’albums aux Etats-Unis. L’année dernière, un article d’une revue en ligne intitulé « Le hallyu inattendu » a attiré l’attention des sud-Coréens : un site web commercial américain vendait des « homi », un sarcloir à manche court traditionnellement utilisé par les agriculteurs coréens. Le site présentait des « homi » variés avec des images en les décrivant comme un cultivateur à main asiatique qui sert à creuser le sol pour semer, transplanter une plante, enlever les mauvaises herbes, tout en ajoutant que cet outil était particulièrement adapté aux jardiniers souffrant d’arthrite.





De petite taille, léger et facile à utiliser, le « homi » est un outil indispensable pour les agriculteurs et jardiniers du pays du Matin clair. Il est principalement employé pour creuser la terre pour semer ou arracher les mauvaises herbes. Vers la mi-juillet selon le calendrier lunaire, à l’occasion de la subdivision saisonnière nommée « Baekjung », les agriculteurs finissent le désherbage et prennent une journée de congé avant d’entamer la récolte du riz. C’est la raison pour laquelle Baekjung est également appelé « le jour de lavage du sarcloir », puisque les paysans mettent leurs outils au hangar pendant leur repos. Le jour est également baptisé « la fête des ouvriers agricoles » car tous les travailleurs prennent du repos à cette occasion. Dans certaines régions rurales, on choisissait le meilleur ménage agricole de l’année et l’employé de ce ménage faisait le tour du village sur le dos d’un bœuf.





Le nom de « Baekjung » ou « Baekjong » peut se traduire par « une centaine de différentes graines ». A l’occasion de ce jour, les Coréens d’autrefois célébraient l’abondance des fruits et des légumes récoltés durant cette période de l’année.