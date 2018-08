A Jakarta, le sol s’affaisse de 25 cm chaque année

ⓒ Getty Images Bank

Les Jeux asiatiques de 2018 se tiennent depuis le 18 août dans deux villes indonésiennes, Jakarta et Palembang. La capitale de l’Indonésie est ainsi devenue la ville-hôte de cette manifestation sportive pour la 2e fois après celle de 1962. Cependant, elle pourrait être la dernière, parce que la moitié de cette ville risque de disparaître sous les eaux d’ici une trentaine d’années.





Une équipe de recherche de l’Institut technologique de Bandung a révélé un diagnostic choquant. Selon son étude sur le tassement du sol et le changement climatique dans cette région, en 2050, la moitié de Jakarta sera submergée et ses régions du nord disparaîtront complètement sous les eaux. Dans une interview avec la chaîne BBC, un chercheur de cette équipe a déclaré que le sol s’affaisse de 25 cm par an dans cette zone.





Situé dans le nord-ouest de l'île de Java, Jakarta est une ville côtière, traversée par 13 cours d’eau naturels et artificiels. En raison de ces conditions géographiques, elle est souvent victime de catastrophes naturelles, notamment les typhons, les raz-de-marée et les pluies torrentielles. De plus, les anomalies climatiques et la montée du niveau de la mer causées par le changement climatique la rend d’autant plus vulnérable.





Cependant, la nature n’est pas le seul auteur de ce danger. L’extraction excessive de ses réserves d’eau souterraines en est aussi responsable. On a pompé de l’eau dans la nappe aquifère, ce qui fait s’effondrer le sol, alors que le niveau de la mer monte progressivement.