Les deux Corées organisent une nouvelle session de rétrouvailles de familles séparées

Pendant toute cette semaine, des familles déchirées et séparées par la guerre de Corée ont eu l’occasion de se retrouver, l’espace de quelques jours. Pour la première fois depuis presque trois ans, les deux Corées ont repris leur programme officiel de retrouvailles. Ces réunions ont débuté le 20 aout, dans le parc touristique nord-coréen des monts Geumgang sur la côte est de la péninsule.





« Ce qui m’inquiète le plus au sujet de ces familles séparées, c’est qu’ils sont de plus en plus âgés. Lors des dernières rencontres par exemple, rien que sept personnes ont retrouvé des proches tels que des parents ou des enfants. Seulement 20 ont retrouvé des frères ou des soeurs. Pour les autres, il s’agissait de neveux, nièces, oncles ou tantes. Pendant les réunions, chacun posait des questions sur les membres de sa famille, comment ils sont morts, comment ils ont vécu. C’était comme chercher à assembler le puzzle de leur histoire familiale. Ces familles séparées devraient être autorisées à se retrouver de nouveau, tant que leurs membres sont vivants. C’est une tâche cruciale et une responsabilité partagée par les deux Corées », explique le commentateur de l’actualité Choi Young-il. Il nous raconte l’événement.