Des voyagistes de Shanghai reprennent les circuits groupés en Corée du Sud

Le gouvernement chinois a autorisé certaines agences de voyage de Shanghai à organiser des circuits en groupe en Corée du Sud. Une mesure limitée mais fort significative. Jusqu’ici, seules quatre villes ou provinces, dont Pékin, bénéficiaient de cette mesure. Mais avec la nouvelle autorisation, c’est la région de Huadong, située près de l’embouchure du fleuve Yangzi Jiang, à l’est de la Chine, qui est concernée. Elle englobe six provinces dont Anhui, Fujian, et Shandong, mais aussi la municipalité de Shanghai. Ses habitants jouissent de hauts revenus et avaient l’habitude de voyager plus souvent dans le pays voisin que dans les autres régions de l’empire du Milieu. En effet, avant la mise en vigueur des représailles au déploiement de la batterie anti-missile américaine (THAAD) en Corée du Sud, ils représentaient un tiers du nombre total des touristes chinois voyageant dans le pays du Matin clair.





On pourrait donc s’attendre à ce que cette mesure s’étende très prochainement dans les autres provinces du Huadong, un grand potentiel pour l’industrie touristique sud-coréenne. Il faut également noter que Pékin a annoncé cette mesure peu après la visite d’un haut responsable diplomatique chinois à Séoul. En effet, Yang Jeichi a rencontré le mois dernier à huis clos Chung Eui-yong, conseiller à la sécurité de la Maison bleue. De l’avis d’observateurs, les deux hommes auraient convenu d’atténuer les mesures punitives prises par la Chine à l’encontre de la Corée du Sud. Il est donc probable que d’autres restrictions soient levées dans le domaine du tourisme, mais aussi dans d’autres secteurs économiques.





Les perspectives sont donc plutôt bonnes pour le milieu touristique sud-coréen, qui constate cette année une forte augmentation de visiteurs en provenance de Chine. De plus en plus de vols ont été rouverts entre les deux pays voisins. Les agences de voyage à Pékin ont désormais le droit de promouvoir leurs circuits non seulement hors ligne mais également sur Internet. Et les travaux de construction de Lotte World à Shenyang pourraient reprendre. En effet, la construction de ce gigantesque complexe de loisirs avait été suspendue, dans le sillage des représailles au déploiement du THAAD. Et c’est le groupe coréen Lotte qui avait fourni le terrain pour accueillir ce système de défense anti-missile.