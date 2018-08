L’enquête du procureur indépendant sur l’affaire Druking va prendre fin

ⓒKBS News

L’équipe du procureur indépendant chargé de faire la lumière sur le scandale de manipulation de l’opinion sur Internet, dit « affaire Druking », a décidé de ne pas demander la prolongation de l’enquête de 30 jours, un droit garanti par la loi. C’est une décision inédite dans l’histoire du dispositif lié au procureur indépendant du pays. Elle pourrait s’expliquer par trois éléments. D’abord, selon le procureur indépendant Huh Ik-bum et son équipe, les enquêtes préliminaires menées par la police et le Parquet étaient si défaillantes que de nombreuses preuves importantes ont été détruites. Il y aurait ensuite eu une pression politique et surtout des critiques lancées par le parti au pouvoir. En fait, ces deux facteurs étaient des conditions préétablies, que d’aucuns pouvaient anticiper et que le procureur aurait donc dû surmonter.





Cela nous amène au troisième élément qui a causé l’échec de l’équipe de Huh : les dépositions de Kim Dong-won, alias « Druking ». Le problème, c’est que l’enquête ne s’appuyait que sur ses paroles, qui variaient au fil du temps. Il ne disposait d’aucune autre pièce à conviction susceptible de prouver l’implication de Kim Kyoung-soo, le gouverneur de la province de Gyeongsang du Sud. En fait, Huh Ik-bum soupçonnait dès le début que ce proche du président Moon Jae-in était impliqué dans la manipulation de commentaires en ligne en faveur de ce dernier lorsqu’il était candidat à la présidence l’an dernier. Le tribunal a ainsi refusé la demande de mandat d’arrêt contre Kim Kyoung-soo. Il a d’ailleurs fait de même contre un avocat dénommé Doh, que Druking avait recommandé comme consul général à Osaka, au Japon. Ce n’est pas tout. Lors de ces enquêtes, Roh Hoe-chan, l’ancien chef du groupe parlementaire du Parti de la Justice, une formation progressiste de l’opposition, s'est donné la mort. Certes, il aurait probablement reçu des fonds politiques illégaux d'un collaborateur de Druking. Mais cette allégation n’est pas au centre du scandale que le procureur général devait éclaircir.





L’équipe du procureur général va désormais se dissoudre. Mais de nouveaux éléments pourraient apparaître dans les procès contre les prévenus inculpés de cette affaire, placés ou non en détention provisoire.