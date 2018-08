L’écart entre les riches et les pauvres se creuse encore

ⓒKBS News

L’écart entre les riches et les pauvres ne cesse de se creuser au pays du Matin clair. Ainsi, les 20 % les plus modestes ont accusé la baisse la plus importante de leurs revenus au deuxième trimestre. Or, le gouvernement et les économistes sud-coréens avancent des explications différentes à une telle bipolarisation. L’exécutif fait valoir deux facteurs importants.





D’une part, il s’agit du vieillissement de la population. Les ménages composés de personnes âgées comptent moins de travailleurs et ils disposent d’un faible revenu. Or, le taux des chefs de ménage âgés par exemple de 70 ans ou plus dans cette classe est passé de 35,5 % à 41,2 % en une année. D’ailleurs, la taille des échantillons a été élargie, et les résultats du recensement de la population en 2015 se sont substitués à ceux de 2010 pour servir de données de base à l’échantillonnage. Par conséquent, le vieillissement de la population a eu une conséquence plus importante dans le calcul. Il faudra donc éviter la comparaison directe avec les statistiques de l’année dernière.





D’autre part, le gouvernement met en avant les difficultés sur le marché de l’emploi liées à une mauvaise conjoncture. Le nombre des emplois précaires a beaucoup diminué alors qu’ils représentent une grande partie des métiers occupés par les plus défavorisés. Par exemple, les travailleurs journaliers dans la restauration, l’hôtellerie et les commerces de détail ou en gros. Il en va de même pour les autoentrepreneurs qui n’embauchent pas de salarié. Par contre, les 20 % les plus aisés ont bénéficié d’une nouvelle hausse de leurs revenus pendant la même période. Face à ce constat, l’exécutif voudrait concentrer ses efforts sur la création d’emplois de qualité pour améliorer la distribution de la richesse.





Les spécialistes en économie sont nombreux à ne pas l’entendre de cette oreille. Selon eux, l’analyse du gouvernement est faussée en ce qu’elle n’explique qu’une partie du problème de répartition des richesses. La principale raison serait ailleurs. La hausse du salaire minimum et la baisse des horaires de travail auraient considérablement affecté les 20 % les plus modestes. Une application subite et rigide de ces dispositifs aurait causé de grands dégâts chez les classes les plus démunies, contrairement à l’intention du gouvernement. Ces effets pervers témoigneraient de l’échec de sa politique. Ainsi, les experts soulignent que l’exécutif devrait revoir sa copie en la matière. Cette polémique semble avoir encore de beaux jours devant elle.