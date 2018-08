Les enjeux de la 4e visite de Mike Pompeo à Pyongyang

ⓒYONHAP News

Le secrétaire d’Etat américain effectuera sa quatrième visite en Corée du Nord la semaine prochaine. Ce nouveau déplacement pourrait constituer un tournant dans l’évolution du dossier nucléaire nord-coréen, d’autant plus que Mike Pompeo est rentré bredouille de sa dernière visite. Depuis, les négociations entre Pyongyang et Washington continuent de marquer le pas. Une nouvelle visite de Pompeo laisse penser que les Etats-Unis voient la possibilité d’ouvrir une brèche dans cet enlisement. Tout du moins, elle montre bien que les deux parties ont la forte volonté de progresser.





En raison de son timing, ce voyage attire une attention particulière. Le déplacement de Mike Pompeo intervient à l’approche de grands événements diplomatiques qui auront lieu en septembre. En effet, un troisième sommet entre Moon Jae-in et Kim Jong-un est prévu à Pyongyang, tandis que l’Onu organisera son assemblée générale à New York. Et on n’écarte pas l’éventualité d’une rencontre bilatérale Pyongyang-Washington, voire trilatérale avec Séoul. Le rendez-vous onusien pourrait marquer un jalon essentiel en vue de mettre officiellement fin au conflit dans la péninsule coréenne. Et cette déclaration de fin de la guerre sera synonyme de progrès dans les mesures prises par le pays communiste en vue de sa dénucléarisation.





Un autre point intéressant, c’est la nomination du vice-président de Ford, Stephen Biegun, comme représentant spécial des Etats-Unis pour la Corée du Nord. Ce poste était resté vacant depuis la démission de Joseph Yun en février dernier. Biegun est un homme politique chevronné. Comme il a occupé des postes clés à la Maison blanche, au Sénat et à la Chambre des représentants, il est devenu un bon connaisseur de la politique étrangère de son pays. Par ailleurs, il était directeur des opérations au Conseil de sécurité nationale (NSC) sous la première administration de George W. Bush. Son nom a été évoqué comme possible successeur de Herbert McMaster, l’ancien conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump qui s’est retiré en mars.





Reste à savoir ce que le nouveau duo Pompeo-Biegun va rapporter de sa visite à Pyongyang. Le nouveau représentant spécial a avoué que le dossier ne serait pas simple à régler. Il a tenu à souligner le principe d’une dénucléarisation définitive et complètement vérifiée de la Corée du Nord.