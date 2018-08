Séoul multiplie les mesures contre la crise de l’emploi

ⓒYONHAP News

Le parti au pouvoir, le gouvernement, et la Cheongwadae ont convenu de renforcer les dispositifs de relance du marché de l'emploi. L’exécution du budget affecté à l’emploi pour 2018 sera accélérée. Une enveloppe de 4 000 milliards de wons, soit 3,1 milliards d'euros, sera débloquée pour soutenir la création d’emplois. Ces mesures ont été décidées après la publication des chiffres confirmant la dégradation rapide de la situation de l'emploi dans le pays.





Selon un rapport publié le 17 août par le Kostat, l’institut national des statistiques, le nombre de personnes nouvellement embauchées le mois dernier en Corée du Sud a été de 27,08 millions, soit seulement 5 000 personnes de plus par rapport au mois de juillet 2017. Ainsi, le nombre mensuel d'emplois nouvellement créés est resté près ou en dessous de 100 000 pour le sixième mois consécutif. Le nombre de personnes nouvellement embauchées s'est établi à 104 000 en février, 112 000 en mars, puis 123 000 en avril. Il est tombé à 72 000 en mai, avant de remonter à 106 000 en juin. Mais le mois dernier, il a dégringolé jusqu'à 5 000. Une situation en nette contraste avec l'année 2017 où la moyenne de ce nombre a été de 316 000.





Dans la branche manufacturière, le nombre des embauches en juillet a diminué de 127 000 par rapport à un an plus tôt, soit une baisse de 2,7 %. Des secteurs comme la gestion des installations commerciales et les services d'assistance commerciale, les services de location ou l'éducation ont vu également le nombre de nouveaux recrutements reculer sur un an. En revanche, les services de santé et de bien-être social, les TIC, les finances, l'assurance, l'administration publique, la défense et l'administration de la sécurité sociale ont vu ce nombre progresser par rapport au mois de juillet 2017.





Selon le Kostat, la tendance haussière des exportations ne bénéficie qu’à un nombre réduit de secteurs comme les semi-conducteurs. La construction navale et l'automobile subissent toujours les effets de la restructuration. Ce qui explique la baisse continue du nombre d'emplois nouvellement créés dans la branche manufacturière.





L'annonce des statistiques de l’emploi de juillet a provoqué un choc dans le pays, d'autant plus que, depuis son entrée en fonction il y a un an et demi, l'administration Moon Jae-in avait débloqué plus de 50 000 milliards de wons, l'équivalent de 38,5 milliards d'euros, pour financer la création d'emplois.





Certains estiment que la hausse subite du salaire minimum est responsable de la dégradation de la situation de l’emploi. L’augmentation des charges salariales affectent durement les petits commerçants et autoentrepreneurs et les conduisent à réduire les embauches. En revanche, le gouvernement et le parti au pouvoir mettent en avant des problèmes d'ordre structurel, tels que la chute de la natalité, la restructuration de certains secteurs industriels, ou encore l'affaiblissement du potentiel de croissance amorcé depuis l'administration précédente.





Pourtant, le nombre de personnes nouvellement embauchées n'était jamais tombé sous le seuil des 10 000 personnes, sauf durant les crises financières de la fin des années 1990 et des années 2008 et 2009. Le contexte actuel n'est en rien comparable à ces périodes. C'est pourquoi ils sont nombreux à dénoncer plutôt l'échec de la politique du gouvernement sud-coréen.





Face à une situation plus que préoccupante, le Minjoo, le gouvernement et le bureau présidentiel se sont réunis le 19 août pour élaborer des mesures destinées à redresser la situation de l'emploi. Les crédits budgétaires de cette année relatifs à l'emploi ainsi que le budget additif seront rapidement exécutés. L’an prochain, l’enveloppe consacrée à la création d'emplois bénéficiera d'un accroissement plus important que cette année. En 2018, le budget affecté à l’emploi a augmenté de 12,6 % par rapport à 2017. Le montant total s'élève à 20 000 milliards de wons, soit 15,4 milliards d'euros, si on y inclut le budget additif.





Cependant, ces mesures, qui font encore une fois appel à une injection d'argent public, n'ont pas vraiment reçu un écho favorable. En outre, le désaccord visible sur la situation actuelle de l’emploi entre le ministre des Finances Kim Dong-yeon et le secrétaire présidentiel à la coordination politique Jang Ha-sung ne fait qu’inquiéter la population sud-coréenne.