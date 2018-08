La Corée du Sud envisage de ne plus décrire le Nord comme son ennemi

ⓒYONHAP News

Séoul envisage de ne plus décrire Pyongyang comme un « ennemi ». Le ministère sud-coréen de la Défense étudie en effet la possibilité de rayer, dans la nouvelle édition de son livre blanc, la phrase selon laquelle il considère le régime nord-coréen et son armée comme ses ennemis. C'est ce qu'ont affirmé mercredi plusieurs sources gouvernementales. Les partis d'opposition, dont notamment le Parti Liberté Corée (PLC), se sont prononcés contre cette initiative en déclarant que le gouvernement exploitait l'armée nationale à des fins populistes.





La démarche du gouvernement semble s'inscrire dans la mise en œuvre des mesures de suivi à la déclaration de Panmunjom, signée le 27 avril par les dirigeants des deux Corées. A l'issue de leur premier sommet, Moon Jae-in et Kim Jong-un se sont mis d'accord pour arrêter tout acte d’hostilité entre leurs pays.





Le ministère sud-coréen de la Défense publie son livre blanc tous les deux ans. L'édition 2016 mentionne que les armes de destruction massive de la Corée du Nord, telles que les armes nucléaires et les missiles, ainsi que ses cyberattaques et ses risques terroristes constituent une menace grave pour la sécurité de la Corée du Sud. Le document précise que « tant que cette menace persiste, le régime nord-coréen et son armée sont les ennemis du pays ».





Un proche du dossier a pointé du doigt la contradiction de vouloir mener des consultations avec la Corée du Nord afin d'arrêter les actes d'hostilité réciproque tout en continuant de considérer son régime et son armée comme des ennemis. Il a indiqué que le gouvernement envisageait actuellement de remplacer l'expression « ennemi » par une autre susceptible de traduire correctement la gravité de la menace militaire que représente le pays communiste. Dans son nouveau livre blanc, le ministère de la Défense pourrait simplement remplacer « ennemi » par « menace militaire ».





Il faut noter que, dans les éditions 2004 et 2008 du livre blanc sur la Défense, l'expression « ennemi » n'a pas été utilisée pour décrire le Nord. Dans la première, on peut lire simplement que les capacités militaires conventionnelles et les armes de destruction massive de la Corée du Nord ainsi que le déploiement de ses capacités militaires sur le front constituent une « menace militaire directe » pour la Corée du Sud. Dans la seconde, on mentionne une « menace directe et grave » que pose le Nord pour la sécurité du Sud.





Auparavant, l'expression « ennemi principal » a également été employée. En 1994, lors des pourparlers intercoréens, le chef de la délégation nord-coréenne a menacé de transformer Séoul en une « mer de feu ». Suite à cette montée des tensions, la Corée du Nord a été décrite comme un « ennemi principal » dans le livre blanc publié en 1995. Mais cette expression a été supprimée en 2004 après de nombreuses controverses sur sa notion. En 2010, le bombardement de l'île sud-coréenne de Yeonpyeong par l'armée nord-coréenne a amené Séoul à utiliser de nouveau le terme « ennemi ».





Un responsable gouvernemental a fait remarquer que, dans l'édition 2016, la Corée du Nord est considérée comme un ennemi « tant que persiste sa menace ». Il a estimé que cette menace était en train de se réduire dans la mesure où le régime de Kim Jong-un a suspendu ses essais nucléaires et balistiques et engagé des discussions avec Washington en vue de sa dénucléarisation. Donc, pour lui, il serait temps de ne plus le considérer comme un ennemi. Pourtant, les opposants à cette initiative sont aussi nombreux. Pour eux, la menace nucléaire et balistique de Pyongyang est loin d'avoir disparu, et il est nécessaire de préciser la nature du régime noir sur blanc.