Les groupes Monni, Glen Check et Jannabi retournent sur scène

ⓒ KBS

Le marché musical sud-coréen semble être dominé par les groupes d’idoles, notamment en été. Mais il y a pas mal de groupes indépendants qui sont retournés sur scène ce mois-ci.





Avec un charme bien à eux, leurs nouvelles chansons sont aussi rafraîchissantes que la musique des girls bands ou des boys bands. Bref, elles collent parfaitement avec la saison d’été.





Alors, plus précisément, lesquels viennent de sortir leurs nouveaux morceaux ? Glen Check a été le premier à mettre au monde son nouveau single. Après un an d’absence, le groupe a fait son come-back le 3 août avec « Velvet Goldmine ». Cette chanson met en valeur la voix du chanteur-guitariste Kim Joon-won. Par ailleurs, ce dernier compte sortir bientôt son premier album solo « Pretty Boy Blues ».





Ensuite, le 13 août, le groupe Jannabi a sorti son nouveau single numérique « Good Boy Twist ». Sa mélodie très gaie est en contraste total avec ses paroles sur la jeunesse perdue.





On ne peut pas oublier Monni. Ce célèbre groupe de rock moderne a fait paraître le 14 août son nouveau single intitulé « La saison des pluies ». Il parle d’une certaine nostalgie pour l’amour du passé. C’est Lee In-kyung, le bassiste du groupe, qui l’a composé après avoir vu « Be With You », un film sud-coréen sorti en mars. Cette chanson se caractérise par des sons comparables à une averse et par le chant du vocaliste Kim Shin-eui qui ressemble à un hurlement.