Twice invité à se produire sur la scène de « Tokyo Girl’s Collection »

Twice est à l’affiche de la scène live organisée dans le cadre de « Tokyo Girl’s Collection : automne / hiver 2018 ». C’est un grand festival de mode qui se tient sur l’archipel japonais deux fois par an depuis 2005. Célébrant sa 27e édition, l’événement aura lieu le 1er septembre au Saitama Super Arena. Il rassemblera comme d’habitude de célèbres mannequins et artistes mondialement réputés. Et le girls band sud-coréen les rejoindra.





Par ailleurs, il fera paraître « BDZ », son premier opus au Japon, le 12 septembre. Si le groupe a fait exprès de choisir cette date, c’est parce qu’il a attribué un sens à chacun des chiffres de la date : 1, 2 et 9, qui symbolisent respectivement son club de fans baptisé « Once », le girls band « Twice » et ses « neuf » membres. Bref, en tout, cela veut dire que les neuf filles du groupe remercient leurs fans. Le disque contiendra 10 chansons, y compris quelques singles déjà parus dans l’archipel.





A l’occasion de sa sortie, le girls band entamera, fin septembre, sa première « Arena Tour » avec une série de concerts à Chiba. Dans ce cadre, il se produira neuf fois dans quatre villes japonaises.