BTS montera sur la scène du City Field, un stade de New York

BTS donnera un concert le 6 octobre au City Field de New York, aux Etats-Unis. L’événement est organisé dans le cadre de sa tournée mondiale « Love Yourself » lancée le 25 août à Séoul. C’est d’ailleurs la première fois qu’un groupe sud-coréen se produit en solo dans un stade américain.





Avec l’annonce de son spectacle à New York, BTS a fixé les dates et lieux de ses 33 concerts dans 16 grandes villes à travers le monde. Il s’apprête à brûler de passion sur scène tout au long de sa tournée mondiale. Par ailleurs, ce boys band a mis au monde le 24 août « Love Yourself Gyeol Answer », un album repackage.