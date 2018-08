Sun-ye, ancienne leader de Wonder Girls, fera son retour dans le monde du show-biz

ⓒ YONHAP News

Sun-ye était la leader du groupe Wonder Girls, lancé en 2007 par JYP Entertainment. Il a fait fureur avec des tubes comme « Tell Me », « So Hot » et « Nobody ». En particulier, la version anglaise de ce dernier a occupé le 76e rang dans le classement « Billboard Hot 100 » en 2009.





Malgré un énorme succès au sein de ce girls band, elle a interrompu ses activités musicales après avoir épousé en janvier 2013, James Park, un missionnaire canadien d’origine coréenne. Et elle est devenue entretemps mère de deux filles. C’est d’ailleurs en juillet 2015 qu’elle a définitivement quitté le groupe. Ses fans étaient nombreux à regretter son départ tout en lui souhaitant beaucoup de bonheur.





Mais tout récemment, elle a annoncé une très bonne nouvelle pour eux. Elle vient de passer un contrat avec Polaris Entertainment pour retourner dans le monde du show-biz.