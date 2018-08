L'autorité de supervision de la concurrence va partager ses prérogatives

ⓒKBS News

La Corée du Sud tente de réformer sa loi sur la concurrence. L'autorité de supervision de la concurrence (KFTC) a présenté son projet de réforme complète du texte en question. L’accent sera mis sur la répartition du pouvoir dans le but de renforcer la protection des entreprises contre la concurrence déloyale et de garantir le maintien des effets d’un tel dispositif.





Cette loi vise à contrôler les méfaits du monopole et à établir des règles destinées à maintenir des pratiques économiques à la fois libres et loyales. Son point de départ est la loi sur la stabilité des prix et la concurrence loyale élaborée en 1975. Celle-ci avait pour objectif de contrôler les prix imposés par les entreprises en situation de monopole, l’une des causes du renchérissement du coût de la vie. En 1980, elle a été réformée pour se recentrer davantage sur le contrôle des monopoles et de la concurrence. Après avoir connu plusieurs modifications, elle est devenue ce qu’elle est aujourd’hui. La loi sur la concurrence vise entre autres à interdire les abus de pouvoir des entreprises en position dominante, à restreindre la concentration du pouvoir économique des entreprises, et à prohiber les pratiques collusoires et la concurrence déloyale.





Comment expliquer la récente décision de réformer ce texte en profondeur ? Il faut savoir que la KFTC est souvent critiquée car elle concentre tous les pouvoirs de régulation des pratiques déloyales. L’un des exemples les plus représentatifs est le système qui permet au Parquet de déclencher des poursuites à condition qu’une accusation ait été lancée par cet organe de supervision. Cela veut dire qu’un acte illégal risque de ne pas faire l’objet d’une sanction pénale tant que la KFTC ne procède pas à l’accusation. Une partie de ce système exclusif sera donc supprimée. Concernant les ententes graves liées aux prix et à la limitation de l’offre de produits, la KFTC ne sera plus le seul organe capable de saisir la justice. En revanche, elle maintiendra son droit exclusif si les ententes sont jugées moins graves. Dans ce cadre, divers moyens seront introduits afin de permettre aux victimes de se protéger. Ainsi, l’opposabilité de la loi sur la concurrence loyale sera davantage renforcée, et il en va de même pour la coopération entre les différentes institutions concernées.





Le projet de réforme sera affiché durant 40 jours afin de réunir toutes les opinions. Ensuite, il sera évalué par les députés. Cependant, le débat s’annonce difficile car certains s’y opposent par crainte de freiner les activités des entreprises.