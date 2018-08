Un ancien Premier ministre pour diriger le Minjoo

ⓒYONHAP News

Un ancien Premier ministre va diriger le parti au pouvoir. Lee Hae-chan a été élu samedi à la tête du Minjoo. Entré dans l’Hémicycle en 1988, c’est un homme politique chevronné avec plus de 30 ans d’expérience. Il a occupé plusieurs postes clefs au gouvernement et au sein de son parti politique. Elu député à sept reprises, ce proche de l'ancien président de la République Roh Moo-hyun est qualifié de très influent chez certains et de ringard chez d’autres.





La victoire de Lee montre que les membres du parti au pouvoir aspirent à un leadership puissant. C’est ce qui lui a permis de remporter l’élection haut la main face à ses adversaires, qui ont affirmé haut et fort la nécessité d’une alternance générationnelle. La formation présidentielle cherche ainsi à s’affirmer davantage avec un leader fort. Il faut savoir que le soutien de la population au parti au pouvoir ne cesse de diminuer après avoir atteint son plus haut niveau avec les dernières élections régionales qui se sont déroulées le 13 juin dernier. Il en va de même pour la cote de popularité du chef de l’Etat. Puisque la popularité du parti présidentiel était en grande partie attribuable au locataire de la Maison bleue, l'effritement du soutien à ce dernier est pris au sérieux par les députés du Minjoo.





Dès sa prise de fonction, l’ex-Premier ministre a souligné l’importance d’une bonne gouvernance et d’une économie axée sur la vie du peuple. Dans un contexte où le gouvernement est dans l’impasse face à l’aggravation des conditions de l’emploi et des inégalités, il veut concentrer ses efforts sur l’amélioration de ces facteurs. C’est la raison pour laquelle il a affiché sa volonté de travailler main dans la main avec les partis d’opposition. Cependant, cette coopération étroite sera difficile à réaliser car Lee se prépare déjà à lancer un plan destiné à permettre au Minjoo de rester au pouvoir pendant vingt ans.