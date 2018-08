Taebaek d’été (II)

ⓒ KBS





Est-ce que vous avez passé un bon été ? Cette année, les températures estivales au pays du Matin clair ont atteint des niveaux record depuis près de 30 ans. Ainsi beaucoup de Coréens ont opté pour les régions maritimes ou montagneuses afin de s’éloigner de la chaleur des grandes villes ne serait-ce que pour les vacances. Comme la semaine dernière, « Saveur du terroir » retourne à la ville de Taebaek située dans la province de Gangwon, à l’Est du pays, afin d’y découvrir divers délices.





ⓒ KBS

Notre première destination cette semaine est Cheoram maeul. En effet, il s’agissait d’une ville prospère dans les années 1970 et 1980 notamment pour son industrie du charbon. De nombreuses personnes se sont rassemblées vers cette région en train, ce qui signifie également un afflux de diverses cultures culinaires des huit provinces. Parmi lesquelles, les poissons pêchés dans la côte est ont également été introduits en masse dans ce centre du haut-plateau. D’ailleurs, dans le marché de Cheoram, le magasin le plus populaire était aussi à cette époque la poissonnerie. Comme vous pouvez certainement le deviner, pour les mineurs, les poissons qui n’étaient pas chers et riches en protéine constituaient un des meilleurs ingrédients pour les mets.





Que prépare-t-on avec ces poissons ? Tout d’abord, le « godeungeochueotang ». On mélange la chair de maquereaux cuits avec des choux et des tiges de colocase blanchis en les assaisonnant avec une pâte de soja fermenté, de la poudre de riz gluant, de la poudre de sésame sauvage, du piment rouge en poudre, de l’ail écrasé et du gingembre. Ensuite on fait cuire le tout jusqu’à ce que le bouillon devienne bien profond. En effet, la préparation est la même que pour le « chueotang » ordinaire alors que l’ingrédient principal qui est normalement de la loche est remplacée par du maquereau. Il s’agissait d’un plat que les habitants avaient l’habitude de préparer très souvent car l’ingrédient principal ne coûtait pas cher. Il y a un autre plat fortifiant que l’on prépare avec du « kkongchi » ou du balaou du Pacifique : le « kkongchi ongsimi ». On écrase le poisson entier avant d’y ajouter des épices dont de l’ail écrasé et de la poudre de gingembre afin d’enlever l’odeur particulière du poisson. Ensuite on trempe les boulettes de kkongchi dans le ragoût pimenté avec divers légumes saisonniers. Etant donné que les boulettes de poisson sont bien fermes sous la dent, on a l’impression de manger des boulettes de viande.





ⓒ KBS

Notre dernière destination à Taebaek est le village Gwinaemi maeul situé à 1 000 m d’altitude. Vu les conditions naturelles, il était impossible d’y faire de la riziculture. Ainsi le maïs était considéré comme un produit de substitution. On décortique le maïs séché pour le cuire à la vapeur avec du soja. On y ajoute un peu de sel pour l’assaisonnement. Ce « oksusubap » ou « gangnaengigom » rempli de fibres permettait de se remplir le ventre durant les périodes difficiles. Quant au gland de chêne que l’on pouvait trouver partout dans les montagnes environnantes, il était également un ingrédient important dans la cuisine locale. Avant tout, on doit commencer par dégager sa saveur particulièrement âpre en le lavant à plusieurs reprises dans l’eau et en le faisant sécher avant de le conserver. Souvent, on en fait de la poudre qui est utilisée de diverses manières pour préparer de la pâte de riz et de gland de chêne « dotorisirutteok » et de la gélatine « dotorimuk ». Ces plats qui étaient le fruit d’efforts et de temps permettent de se rappeler des anciens temps difficiles.





Est-ce que vous avez aimé notre voyage culinaire dans la ville de Taebaek ? Si vous avez l’occasion de venir au pays du Matin clair, nous vous conseillons de vous y rendre. Quelle que soit la saison, elle vous accueillera avec ses magnifiques paysages et ses délices.