Impact de l’accord commercial entre l’UE et le Japon sur l’économie sud-coréenne

L’accord de partenariat économique ou APE entre l’Union européenne et le Japon, qui va prendre effet au début de l’année prochaine, devrait avoir une influence non négligeable sur l’économie du pays, Séoul et Tokyo se faisant une concurrence féroce sur le marché européen.

En effet, l’indice mesurant la similarité des exportations entre les deux pays vers l’UE qui était de 0,361 en 2012 est passé à 0,392 l’an dernier, ce qui indique une intensification de la concurrence entre eux sur le marché européen. Les secteurs les plus touchés seront l’automobile, les pièces détachées, les machines et les produits chimiques, mais aussi d’autres produits moins connus tels que les machines-outils, les produits circulaires et les polymères acryliques.

Aussi les exportateurs sud-coréens devraient-ils améliorer la qualité de leurs produits et développer des produits plus innovants, plutôt que de dépendre de leur compétitivité au niveau du prix s’ils ne veulent pas perdre pied sur le marché européen.