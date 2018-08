Une commission pour porter la « nouvelle politique du Sud » de Moon

ⓒYONHAP News

La Commission spéciale en charge de la « nouvelle politique du Sud » a commencé officiellement ses activités aujourd’hui. Elle a été créée pour coordonner les mesures visant à renforcer les relations avec les pays de l’Association des nations de l'Asie du Sud-est (Asean). Cette commission présidentielle devra remplir les missions suivantes en la matière : établir les lignes directrices et les stratégies d’opération, mener la concertation interministérielle, développer des projets de coopération selon les ministères ainsi que surveiller et évaluer la mise en œuvre des mesures adoptées. Quant aux tâches concrètes, elles seront exécutées par une équipe permanente de travail composée d’une trentaine d’officiels. La commission spéciale, avec à sa tête le conseiller à l’économie du cabinet présidentiel Kim Hyun-chul, réunit, entre autres, les vice-ministres des Finances, des Affaires étrangères, de l’Intérieur, et du Commerce. Elle sera en étroite concertation avec des experts civils dont elle prendra en compte les opinions.





Moon Jae-in a proclamé sa politique tournée vers le Sud dans son discours prononcé au Forum d’affaires Corée du Sud-Indonésie, qui s’est tenu en novembre 2017 à Jakarta. Le président de la République a mis en avant les « 3 P » comme des concepts-clés de cette initiative : People, Peace et Prosperity. Il s’agit d’instaurer une communauté régionale au profit des peuples, de la paix et de la prospérité commune. Sur la base de ces trois valeurs, la nouvelle politique du Sud a pour but d’élever sensiblement les relations sud-coréennes avec les pays de l’Asean jusqu’au niveau de celles avec ses quatre puissances voisines, à savoir les Etats-Unis, la Chine, le Japon et la Russie. Son enjeu consiste à élargir la coopération au-delà des échanges commerciaux, c’est-à-dire aux domaines des technologies, de la culture, de l’art, des ressources humaines et de la défense nationale. Sans oublier une plus large collaboration concernant le dossier nucléaire nord-coréen. En effet, Séoul pourra compter sur l’Asean, ses dix pays membres ayant établi leurs relations diplomatiques avec la Corée du Nord.





La nouvelle politique sudiste de l’administration Moon trouve son origine dans une réflexion sur les relations extérieures du pays du Matin clair, axées beaucoup trop sur les quatre puissances. Elle a donc besoin de les rééquilibrer d’autant plus que l’Asean exerce une influence grandissante sur le plan politique et économique. Et le désir de rapprochement est réciproque. Ses pays membres souhaitant eux aussi relever d’un cran leur coopération avec la Corée du Sud en termes de politique, d’économie et de sécurité. Ainsi, cette politique devrait permettre à Séoul d’étendre largement son horizon en matière de relations extérieures.