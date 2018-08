Le gouvernement dévoile son projet de budget pour 2019

ⓒKBS News

Le gouvernement a bouclé son projet de budget 2019 en hausse de 9,7 % par rapport à celui de cette année. Il propose ainsi un « super budget » consistant à augmenter sensiblement les dépenses publiques pour régler les problèmes structurels auxquels l’économie sud-coréenne est confrontée. Ce projet prévoit la deuxième plus haute augmentation depuis 2000, après celle de 10,6 % en 2009. Il privilégie quelques enjeux-clés : la création d’emplois et la croissance basée sur l’innovation en vue de renforcer la compétitivité économique, une meilleure distribution de la richesse avec la consolidation du filet de protection sociale, ainsi que l’amélioration de la qualité de vie de la population.





En particulier, l’enveloppe consacrée à l’emploi atteint son plus haut niveau historique, à savoir 23 500 milliards de wons, soit 18 milliards d’euros. Elle présente également la hausse la plus importante avec 22 %. L’exécutif s’est fixé pour objectif de créer plus de 900 000 emplois pour les classes précaires telles que les femmes, les personnes âgées, les handicapés et les jeunes de provinces. Il envisage également d’offrir des primes à l’embauche, d’apporter un grand soutien à la création d’entreprises et de rendre plus efficace la formation professionnelle, afin de créer plus de postes. Il s’agit de réagir plus activement à la situation du marché du travail qui s’est considérablement aggravée ces derniers temps. Selon les données de juillet 2018, le nombre d’employés n’a augmenté que de 5 000 personnes en un an, ce qui ressemble de facto à une croissance zéro. Le taux de chômage chez les jeunes n’arrive pas à tomber en dessous des 10 %. Par conséquent, le gouvernement a décidé de doper la création d’emplois en injectant de l’argent public en espérant que cela se propage au domaine privé.





Le gouvernement présentera son projet de budget vendredi à l’Assemblée nationale. Le texte devra y être voté jusqu’au 2 décembre, la date butoir fixée par la loi. Comme c’était souvent le cas, cette année aussi, il semble difficile de respecter cette échéance parce que le débat s’annonce déjà houleux. En effet, les partis d’opposition considèrent comme un échec total la politique du gouvernement consistant à privilégier la croissance tirée par les revenus, et ils n’ont cesse d’appeler à un changement de cap. En revanche, le président de la République a affirmé que cette politique allait « dans la bonne direction ». Son conseiller politique a par ailleurs fermement contredit les camps d’opposition. Pour Jang Ha-sung, les récentes statistiques montrent, au contraire, la nécessité d’aller de l’avant avec la politique de la croissance axée sur les revenus. Etant donné qu’une telle philosophie est prise en compte dans le projet de budget 2019, la majorité et l’opposition risquent de s’affronter vivement lors de la délibération du texte au Parlement.