« L’Histoire du respect » de Nam Han

* Interview : Nam Han, auteur

La nouvelle technologie a fait naître un monde où tout le monde est riche. Je me demandais si les gens se sentiraient heureux ou non dans une telle société et c’est le point de départ de cette histoire. Si nous achetons des vêtements de marque ou des voitures de luxe, ce n’est pas pour des raisons de commodité ou d’utilité, mais pour obtenir le respect ou susciter la jalousie chez les autres. Ainsi, lorsque tout le monde sera riche dans l’avenir, la lutte pour la reconnaissance ou le respect aura lieu.









Nous cherchons quelque chose d’abstrait, quelque chose dont l’humanité du 21e siècle ne se serait pas souciée : le respect. Respect éternel dédié aux dieux. Respect qui est devenu le rêve de tous.





Si la plus grande partie de l'humanité a consacré sa vie à la richesse et à la gloire il y a 500 ans, les gens de ce monde sacrifient la leur pour gagner le « respect ».





우리들은 21세기 인류라면 전혀 관심을 갖지 않았을 추상적인

그 무언가를 추구하고 있지요.

리스펙트,

신처럼 영원한 리스펙트.

이 세상 모든 사람들의 꿈이 되어버린 리스펙트....

500년전 대다수의 인류가 부귀영화를 얻기 위해 일생을 바쳤다면

이제 이곳 사람들은 ‘리스펙트’를 얻기 위해 일생을 바칩니다.









L’humanité a finalement trouvé un nouveau moyen d’obtenir le respect : un petit nombre de scientifiques contrôle le cerveau de la personne qui dort pour élever son niveau de respect. Les gens peuvent désormais obtenir le respect grâce à la réalité virtuelle s’ils ne peuvent pas le faire dans la vraie vie. Mais est-ce l’utopie dont l’humanité a rêvé ?









Le nombre des privilégiés créatifs qui jouissent du respect dans la vie réelle continue à diminuer. Hier, deux de mes collègues ont abandonné la compétition pour gagner le vrai respect et choisi de recevoir le respect virtuel.





Un par un, les gens vont renoncer au respect réel dans ce monde. En fin de compte, la meilleure personne parmi l’humanité restera seule, éveillée.

C’est la vérité que je vous raconte.





현실에서 리스펙트를 누리는 창조적 소수의 숫자는

바로 이 순간에도 줄어들고 있습니다.

어제는 저의 직장 동료 두 명이 리스펙트를 향한 경쟁을 포기하고

가상의 리스펙트를 선택했답니다.





앞으로도 한 사람 한 사람 현실의 리스펙트를 포기하게 될 것이고,

종국에는 인류 가운데 가장 뛰어난 한 사람만 깨어 있는 상태에 도달할 것이 틀림없지요.





바로 이것이 여러분에게 전하고 있는 진실입니다.









Auteur :

Nam Han est né en 1965 à Suncheon dans la province de Jeolla du Sud. Il entre en littérature en publiant « Le Livre du bonheur » en 2006 dans la revue Munhak Sucheop. Son premier recueil de nouvelles, « Juda et la troisième humanité », duquel est tirée « L’Histoire du respect », est paru en 2008.