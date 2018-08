Commerce maritime : la distance se réduit entre l’Asie et l’Europe

ⓒKBS News

De nouvelles voies maritimes sont en train d’émerger. Il s’agit des deux routes de l’Arctique. Le passage du Nord-ouest, d’abord, qui traverse l’Océan arctique au nord du Canada pour relier l’Amérique du Nord à l’Europe. Et le passage du Nord-est, qui relie l’Asie à l’Europe. En passant par le détroit de Béring, il constitue une voie maritime qui mène jusqu’à la Norvège.





Ces routes suscitent beaucoup d’intérêt car elles permettent de diminuer les frais logistiques en réduisant considérablement les temps de transport. Par exemple, le passage du Nord-est permet de réduire la durée du trajet entre l’Asie et l’Europe d’une à deux semaines par rapport au chemin actuel qui passe par le canal de Suez. La Corée du Sud peut en tirer profit en divisant par deux, dans le meilleur des cas, la durée de navigation entre Busan, dans le sud-est de la péninsule, et l’Europe du Nord. Mais ce raccourci n’est pas accessible aussi facilement. Contrairement à l’Antarctique qui représente un territoire sans maître selon le droit international, l’Arctique fait l’objet de revendications territoriales de certaines nations comme la Norvège, la Russie et le Canada. Par conséquent, le pays du Matin clair doit d’abord coopérer avec ces pays. Aujourd’hui, un porte-conteneurs a quitté le port de Busan pour réaliser sa première navigation maritime en Arctique. Il a pour mission de collecter les données destinées à évaluer la potentialité de cette route comme une alternative à la voie classique.





Autre défaut : la route de l’Arctique n’est navigable que quatre mois dans l’année, entre juillet et octobre. Mais la récente fonte spectaculaire de la banquise ouvre de nouveaux passages. L’ensemble des glaces aura fondu d’ici 2030, et les voies du nord resteront alors ouvertes tout au long de l’année. Dans ce cas, Busan pourra constituer le point terminal du passage du Nord-est, un potentiel commercial très important. Dans ce contexte, Séoul a établi un plan de développement de la route de l'Arctique.