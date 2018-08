Washington envisage de reprendre ses manœuvres militaires avec Séoul

ⓒYONHAP News

Washington envisage de reprendre le cours normal de ses manœuvres militaires avec Séoul. C’est ce qu’a fait savoir hier le secrétaire américain à la Défense. Selon James Mattis, son pays ne projette plus de suspendre les exercices militaires qu’il effectue avec la Corée du Sud. Ces propos visent à faire davantage pression sur le régime de Kim Jong-un, car ces entraînements constituent l’un des sujets les plus sensibles pour Pyongyang. Mattis a ainsi tenté de mettre en lien la question liée aux exercices conjoints avec les mesures appliquées par le royaume ermite en vue de sa dénucléarisation.





Le régime communiste continue de demander aux Etats-Unis de déclarer la fin de la guerre de Corée tout en reportant la mise en place des mesures exigées par l’administration Trump en vue de sa dénucléarisation. Résultat, les négociations bilatérales sont dans l’impasse. C’est dans ce contexte tendu que le voyage du secrétaire d’Etat Mike Pompeo à Pyongyang a été annulé au lendemain de son annonce. Quatre jours plus tard, Washington parle de la reprise des exercices militaires. Ainsi, les autorités américaines tentent de faire pression sur Kim III.





Pourtant, Donald Trump avait déjà affiché sa volonté de mettre entre parenthèses les manœuvres militaires sud-coréano-américaines. Le locataire de la Maison blanche avait fait cette déclaration suite à son sommet tenu à Singapour avec Kim Jong-un. Résultat, les exercices comme « Ulchi Freedom Guardian » (UFG) et le « Korean Marine Exchange Program » (KMEP) ont été suspendus. Le premier est un exercice simulé et informatisé de grande ampleur, alors que le second est une opération annuelle mobilisant des membres du Corps des Marines américains et leurs homologues sud-coréens.





Suite aux derniers propos de Mattis, la tension qui est déjà montée entre Washington et Pyongyang suite à l’annulation du voyage de Pompeo risque encore de s’accentuer. Cependant, le Pentagone a fait savoir, à travers la Voix de l’Amérique (VOA), que rien n’était décidé concernant la suspension des exercices militaires conjoints.