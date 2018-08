Comme vous le savez certainement déjà, « L’Oiseau bleu » est une pièce de théâtre pour enfants écrite par l’écrivain francophone belge Maurice Maeterlinck. Tyltyl et Mytyl, pauvres enfants de bûcheron, partent à la recherche de l’oiseau bleu pour la fille malade de la fée Bérylune. Le frère et la sœur vont passer par différents mondes merveilleux, notamment le Pays du Souvenir, le Palais de la Nuit, et le Royaume de l’Avenir. Ils rentrent chez eux sans l’oiseau bleu, mais ils comprendront que la tourterelle de Tyltyl était l’oiseau tant recherché.





Dans cette histoire, l’oiseau bleu symbolise le bonheur et l’espoir. Chez les Coréens d’autrefois également, il représentait l’espoir et la bonne nouvelle.





Ô oiseau bleu, merci d’avoir apporté les nouvelles de mon bien-aimé.

Comment as-tu parcouru trois milles lieues au-dessus de l’eau ?

Comment comprendrais-tu toutes les émotions de mon bien-aimé ?





Dans ce vieux poème coréen, l’oiseau bleu délivre une lettre d’un amant qui est parti loin depuis longtemps. Depuis les temps anciens, les oiseaux étaient considérés comme des créatures sacrées qui relient le ciel et le monde humain. C’est la raison pour laquelle il y a beaucoup de contes populaires et de chansons traditionnelles associées à ces animaux.