En Inde, le gouvernement central et le Kerala s’affrontent sur les aides étrangères

En Inde, la mousson qui a commencé en mai a frappé l’Etat du Kerala dans le sud du pays pour provoquer plus de 400 morts et plus d’un million d’évacuations. Devant cette situation catastrophique, la subvention accordée pour ce désastre naturel fait polémique.





Selon la presse locale, le gouvernement indien a refusé la proposition d’une aide financière étrangère de 100 millions de dollars pour les travaux de restauration liés à ces inondations. Il a déclaré être capable de surmonter cette catastrophe sans le soutien d’autres pays. Depuis le tsunami qui a dévasté les côtes du sud du pays en 2004, il limite strictement la réception de soutien extérieur, afin de changer son image de pays pauvre.





Or, le problème réside dans le fait que ces inondations ont causé tellement de dégâts que la subvention du gouvernement central est loin d’être suffisante. Le gouvernement de l’Etat du Kerala lui a demandé 310 millions de dollars pour les travaux de restauration urgents. Mais la somme que le gouvernement central a annoncé n’était que de 86 millions de dollars.





Cette décision a provoqué une protestation violente des habitants et du gouvernement régional du Kerala. Ils accusent le parti au pouvoir, le BJP, un parti de droite nationaliste hindoue dirigé par le Premier ministre Modi. Selon eux, cette formation se montre passive pour soutenir le Kerala, parce que ce dernier est dirigé par le Parti communiste d'Inde.