Baisse de la consommation en Chine : la classe moyenne se serre la ceinture

Le New York Times a récemment rapporté que de plus en plus de Chinois de la classe moyenne diminuaient leur consommation.





Selon le quotidien américain, les 400 millions de Chinois de cette catégorie sociale sont les principaux consommateurs qui ont contribué à augmenter le taux de croissance de l’économie du pays. Cependant, la chute de la Bourse chinoise et la dépréciation du yuan ont modifié les modes de consommation des habitants du « grand pays consommateur ». Ils ont tendance à boire de la bière à la place de cocktails, et à acheter des cafés plus petits que d’habitude.





Chen Si Qi en fait partie. C’est un expert-comptable qui habite à Pékin. Dernièrement, il prend son repas à la maison deux ou trois jours par semaine pour diminuer ses dépenses de restauration. Il achète ses vêtements à petit prix et des objets de première nécessité sur des sites de vente en ligne qui organisent des achats groupés. De fait, la plus grande charge reste le loyer. Il dépense la moitié de son salaire pour se loger.





Toujours d’après le journal, en Chine, le taux de croissance des revenus dans le secteur privé est au plus bas depuis la crise financière de 2008. Ainsi, la classe moyenne qui était financièrement stable s’inquiète désormais pour son avenir.