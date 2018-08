Les nouilles instantanées sud-coréennes séduisent les Malaisiens

ⓒ Getty Images Bank

En Malaisie, les « ramyeon », les nouilles instantanées sud-coréennes, sont très appréciées des consommateurs. Selon les statistiques, la part de marché de ce produit dans le pays est passée de 0,7 % en 2013 à 13,4 % cette année, soit une multiplication par 20. La Malaisie est ainsi devenue le 4e pays importateur derrière la Chine, les Etats-Unis et le Japon.





Alors, quelles sont les raisons de cette popularité ? D’après les spécialistes, c’est avant tout la bonne qualité des « ramyeon », notamment ses nouilles gluantes et caoutchouteuses qui ne ramollissent pas facilement. De plus, la quantité des produits sud-coréens est plus grande que celle des nouilles instantanées malaisiennes, soit 110 g contre 70 g. Ils évoquent également la « hallyu », la vague culturelle coréenne, qui se propage en Asie du Sud-est.