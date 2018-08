2003 : une émission de chansons sud-coréennes est tournée... à Pyongyang

ⓒ KBS News

Tous les sud-Coréens connaissent l’émission de la télévision publique KBS, intitulée « Concours national de chansons ». Présentée par le très énergique présentateur Song Hae, il s’agit de la plus ancienne émission musicale de Corée du Sud. Elle a commencée à être diffusée dans les années 80. Chaque dimanche, ce programme s’installe dans une région différente de Corée, et invite des gens ordinaires à chanter et à danser sur scène. L’humour du présentateur et la bonne humeur des participants en ont fait l’une des émissions préférées des Coréens. Et en 2003, le programme a été tourné de façon exceptionnelle à Pyongyang, en Corée du Nord.





C’est plus exactement le 11 août 2003 que le « Concours national de chanson » est enregistré sur la scène du parc Moranbong, dans la capitale nord-coréenne. La télévision KBS entendait ainsi marquer le 58e anniversaire de la libération du pays.





« Cela me semblait irréel d’aller tourner à Pyongyang. D’un côté, j’étais très motivé, je voulais faire une belle émission là-bas. Mais j’étais très inquiet à l’idée de monter un tel spectacle au sein d’une société complètement inconnue. Je n’ai pas pu dormir pendant plusieurs nuits. J’ai commencé par écrire un premier script, en imaginant qui pourraient être les participants. Pour l’écrire, j’ai rassemblé beaucoup d’informations sur la Corée du Nord, y compris sur ses chansons populaires. Je me souviens avoir travaillé très dur », se souvient Chung Han-wook, scénariste de l’émission depuis 1992. Récit.