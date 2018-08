L’acier sud-coréen de nouveau le bienvenu aux Etats-Unis

ⓒYONHAP News

Bonne nouvelle en provenance des Etats-Unis. Les produits sidérurgiques sud-coréens seront exonérés des quotas d’importation. Donald Trump a signé des décrets administratifs dans ce sens, qui concernent également l’acier importé du Brésil et d’Argentine. Cependant, il s’agit d’une exemption sélective en fonction de l’état de l’industrie locale, c’est-à-dire des volumes de production américaine d’acier et d’aluminium. Selon la clause conditionnelle, en cas d’insuffisance d’approvisionnement quantitative ou qualitative des fabricants locaux, les entreprises peuvent présenter une demande d’exonération de quotas pour ces articles. Dans ce cas, les limites d’importations pourront être levées sans que les droits de douane ne soient imposés.





En mars dernier, le président américain avait signé un acte administratif imposant des droits de douane sur ces produits. Il impose respectivement 25 % et 10 % de tarifs douaniers aux produits sidérurgiques et à l’aluminium importés. Cependant, le Canada et le Mexique étaient exonérés de cette mesure. Ce règlement est entré en vigueur le 23 mars dernier, soit 15 jours après son adoption. Cependant, dans le cadre des négociations pour la révision de l’accord de libre-échange (ALE) entre Séoul et Washington, la sidérurgie avait également fait l’objet de discussions. Ainsi, à la veille de cette date, soit le 22 mars, les deux parties se sont accordées sur un moratoire jusqu’à fin avril. Une semaine après, leurs négociations finales ont débouché sur un accord instaurant une limite d’exportation à 70 % de la quantité moyenne entre 2015 et 2017 afin de garantir l’exonération des tarifs douaniers.





Les négociations se sont poursuivies par la suite. Le gouvernement sud-coréen a sollicité une exception à cet article. En effet, à la demande des entreprises locales, c’est le département du Commerce américain qui examine l’éventuelle exception et procède à la décision. Une fois que le produit fait l’objet d’une exception, il est exonéré des quotas ou des droits de douane. Bref, beaucoup espèrent que la nouvelle de la levée des quotas apportera une véritable bouffée d’oxygène à l’économie sud-coréenne qui dépend beaucoup des exportations, notamment celles vers son deuxième partenaire commercial.