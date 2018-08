Le sommet intercoréen de septembre aura-t-il lieu ?

ⓒYONHAP News

La ministre des Affaires étrangères l’a confirmé : le sommet intercoréen prévu le mois prochain aura bel et bien lieu. Hier, devant la commission du budget et des comptes de l’Assemblée nationale, Kang Kyung-wha a souligné deux points importants. Tout d’abord, elle estime que Washington « comprendra » l’organisation du nouveau tête-à-tête entre les dirigeants du Sud et du Nord, en septembre à Pyongyang. Par conséquent, toujours selon elle, cette rencontre aura lieu coûte que coûte comme prévu. Mais cette affirmation laisse paradoxalement transparaître une certaine incertitude autour de l’événement. En effet, la « compréhension » des Etats-Unis évoquée par la ministre laisse penser à un malentendu ou une divergence d’opinion entre Washington et Séoul. Il resterait encore des discussions supplémentaires à tenir entre les deux alliés afin de rapprocher leurs points de vue. Selon la chef de la diplomatie, Séoul serait en train de tenter de convaincre Washington en mettant en avant l’importance du prochain sommet intercoréen dans le cadre du suivi de la déclaration de Panmunjom signée en avril dernier entre Moon Jae-in et Kim Jong-un.





L’administration Trump ne cesse d’accroître la pression sur le régime de Kim Jong-un ces derniers temps. Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a vu sa visite à Pyongyang annulée par son président le lendemain de son annonce. Plusieurs sources étrangères rapportent que ce revirement serait dû à une lettre secrète du vice-ministre du Parti des travailleurs en charge des relations avec le Sud Kim Yong-chol, qui se serait montré ferme et hostile envers Washington. Quant au secrétaire de la Défense, James Mattis, il a brandi la menace d’une possible relance des exercices militaires conjoints avec Séoul. Ce qui signifierait qu’une telle décision dépendra des actions concrètes menées par le royaume ermite pour sa dénucléarisation.





Or, ces manœuvres militaires sont perçues comme une véritable provocation par Pyongyang. Donc le fait de les associer au processus de dénucléarisation aurait froissé le régime communiste. Naturellement, les Etats-Unis semblent être gênés par l’amélioration des relations intercoréennes. Les discussions bilatérales sud-coréano-américaines semblent piétiner, et l’éventuelle violation des sanctions contre Pyongyang dans le cadre de l’ouverture du bureau de liaison Nord-Sud a été soulevée par le département d’Etat américain. Face à cette situation, la possibilité d’un report du prochain sommet a également été évoquée. Cependant, la Maison bleue se veut rassurante en estimant qu’il n’y aurait pas de changement au niveau de ce tête-à-tête intercoréen et qu’une fois la date fixée, les préparatifs seraient menés dans les temps.