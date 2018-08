Laure Mafo, nouvelle voix du pansori

Laure Mafo, Française d’origine camerounaise, est arrivée en Corée du Sud il y a un an et demi, et elle vit depuis le rêve coréen. Happée par l’amour du pansori quand elle vivait encore en France, c’est désormais au pays du Matin clair qu’elle pratique sa passion du récit chanté.





ⓒ Fournies par Laure Mafo

Notre invitée revient pour nous sur son parcours qui l’a menée de Paris à Séoul. Vous aurez également le plaisir de l’entendre interpréter un morceau très célèbre de pansori. Bonne écoute !