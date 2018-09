Le scandale des BMW en feu prend de l'ampleur en Corée du Sud

ⓒYONHAP News

Le scandale des BMW en feu ne cesse de prendre de l'ampleur en Corée du Sud. 1 266 propriétaires de véhicules ont saisi la Justice pour demander des dommages et intérêts. Face à la gravité de la situation, le gouvernement sud-coréen a ordonné l’interdiction de circulation de toutes les voitures rappelées et qui n’ont pas encore passé le contrôle technique de sécurité. Cette année, on dénombre déjà plus de 30 incendies de berlines de la marque allemande, y compris des modèles qui ne font pas l'objet du rappel. Ainsi, certains remettent en cause le système actuel de rappel. Par ailleurs, BMW est soupçonné d'avoir dissimulé les véritables causes des défauts sur ses voitures.





D'après le constructeur allemand, le problème serait lié à un défaut du « bypass » qui entraîne une fuite au niveau du refroidisseur du système de recirculation des gaz d'échappement (RGE). Il s'agit d'une soupape de décharge permettant de transmettre directement au moteur les gaz d'échappement provenant du RGE, sans passer par le refroidisseur. Le problème, c'est que cette soupape s'ouvrirait même quand la voiture est en marche. Ainsi, l’air très chaud endommagerait entre autres le refroidisseur du système de recirculation, ce qui provoquerait l'embrasement du moteur. Une autre possibilité a également été avancée. La conception aurait été poussée à la limite pour satisfaire à la règlementation environnementale sud-coréenne.





Mais l’association des consommateurs de Corée ne l'entend pas de cette oreille. Selon elle, c'est l'unité de contrôle électronique (UCE) qui serait à l'origine du problème. BMW l’aurait conçu de sorte à ce que le bypass s’ouvre même pendant la circulation du véhicule afin de réduire les émissions des gaz d'échappement. Jusqu'à présent, BMW Korea avançait l'hypothèse d'une défaillance matérielle. L'association des consommateurs contredit cette version en faisant valoir qu'il s'agit d'un défaut de logiciel.





Finalement, le ministère des Transports a déclaré qu'il lancerait une nouvelle enquête à partir de zéro pour en tirer des conclusions dans le courant de cette année. Il a annoncé sa décision d'effectuer ses propres tests, par exemple, en réalisant une analyse de haute précision sur d'autres composants et sur le logiciel, et en menant une expérimentation sur des véhicules réels. Quant à la Police, elle a perquisitionné hier la filiale sud-coréenne de BMW, cela 21 jours après que des propriétaires de véhicules ont déposé la première plainte. Ainsi, la bataille est menée sur tous les fronts.