L'accord de 2015 sur les femmes de réconfort critiqué par l’Onu

Une nouveauté concernant l'accord controversé sur les femmes de réconfort. L'Onu a recommandé hier à Tokyo de trouver des solutions permanentes axées sur les victimes. Il s'agit d'un accord signé en décembre 2015 entre le ministre sud-coréen des Affaires étrangères et son homologue japonais sur les victimes de l’esclavage sexuel perpétré par l’armée impérialiste nippone pendant la Seconde guerre mondiale. Le texte comprend trois points-clés. D'abord, le Japon a promis de présenter ses excuses et ses remords. Ensuite, il s'agit de créer une fondation destinée à aider les « wianbus », les survivantes sud-coréennes de ces exactions. Enfin, Tokyo consent à y verser 1 milliard de yens, soit 7,5 millions d’euros. Le chef de la diplomatie Fumio Kishida a fait savoir que l'honneur et la dignité d'un grand nombre de femmes avaient été bafoués sous l'égide de l'armée de l'époque, et que le gouvernement reconnaissait sa responsabilité. Quant au Premier ministre Shinzo Abe, il a présenté ses excuses et ses regrets, du plus profond de son cœur, à toutes celles qui en souffrent encore aujourd'hui.





Certes, cet accord contient des avancées. Mais il a provoqué une vive indignation des « wianbus » et un tollé général auprès de la population sud-coréenne. Il y a trois raisons à cela. D’abord, l'accord de 2015 n'a pas suffisamment pris en compte l’opinion des victimes. Il n'a pas été précédé d'une consultation, et les deux gouvernements ont préféré forcer les choses pour parvenir à un compromis. Ensuite, les excuses du Japon sont jugées superficielles. Pour Shinzo Abe, un seul mot d’excuses suffirait pour mettre définitivement un terme à cette question douloureuse. Enfin, on soupçonne les deux autorités d'avoir scellé un pacte en catimini, qui empêcherait les victimes de revendiquer leurs droits dans l'avenir.





Avec l'arrivée au pouvoir du président Moon Jae-in, le gouvernement sud-coréen a créé une task force pour faire toute la lumière sur cette question. L'équipe de travail a tiré les conclusions suivantes. L’administration précédente, celle de Park Geun-hye, a écouté attentivement les opinions des associations luttant pour les femmes de réconfort. Cependant, elle ne les a pas informées des points essentiels du projet d'accord à négocier avec son homologue japonais. Au lieu de mettre les victimes au cœur du dossier, elle a procédé à une négociation diplomatique ordinaire. L'existence d'un pacte secret a également été pointée du doigt. Et le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale a fait les mêmes remarques dans son rapport. Comme on pouvait s'y attendre, Tokyo s'est indigné de la position onusienne, en affirmant son intention de défendre l'accord de 2015 avec Séoul tel qu’il est.