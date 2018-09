Moon Jae-in procède à un remaniement ministériel partiel

ⓒ Yonhap News

Le président de la République a procédé jeudi à un remaniement partiel de son gouvernement. Moon Jae-in a remplacé cinq de ses ministres, à savoir les ministres de l'Education, de la Défense, du Travail, de l'Industrie et, enfin, de la Femme et de la Famille. Dans ce remaniement qui intervient un an et quatre mois après son arrivée au pouvoir, les observateurs voient à la fois un renouvellement et une sanction.





La députée du Minjoo, Yoo Eun-hye, a été nommée au poste de vice-Premier ministre et de ministre de l’Education en remplacement de Kim Sang-gon, qui se trouvait sous le feu des critiques pour son échec sur la réforme du système d'entrée à l'université. Le chef d’état-major Jeong Kyeong-doo a été choisi comme ministre de la Défense. Le portefeuille de l'Emploi et du Travail est revenu à Lee Jae-gap, le président du Service coréen pour l'indemnisation et le bien-être des travailleurs. Le président de l’Office coréen de la propriété intellectuelle, Sung Yun-mo, a été désigné pour occuper le poste de ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie. La députée du Minjoo, Jin Sun-mi, a été nommée, quant à elle, au poste de ministre de la Femme et de la Famille.





A la même occasion, le chef de l’Etat a nommé l'ancien inspecteur présidentiel Lee Seok-soo au poste de chef du bureau de planification et de coordination du Service national du renseignement (NIS). Trois autres responsables de niveau vice-ministre ont également été remplacés. Il s'agit des postes de présidents de l’Administration du programme d’acquisition de défense, de l'Administration de l'héritage culturel et de l'Institut national pour le développement des ressources humaines.





Désignée pour devenir vice-Premier ministre et ministre de l’Education, Yoo Eun-hye compte deux mandats de députée à son actif. Elle a été porte-parole du Minjoo, le parti au pouvoir, et membre du comité social de la Commission consultative pour la planification des affaires de l’Etat, qui a assuré la transition présidentielle lors de l'entrée en fonction de Moon.





Jeong Kyeong-doo, nommé au poste de ministre de la Défense, est diplômé de l'Académie de l'armée de l'air. Il a occupé plusieurs postes importants dans l'armée, avant de devenir chef d'état-major en août 2017. Son expérience et ses connaissances en matière d'opérations militaires et de politiques de défense ont été particulièrement appréciées par le chef de l’Etat.





Le candidat au poste de ministre de l'Emploi et du Travail, Lee Jae-gap, a déjà occupé des postes à hautes responsabilités au sein du ministère, dont celui de vice-ministre. Sung Yun-mo, nommé à la tête du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie, a servi au ministère en tant qu'officier de la planification des politiques et porte-parole. Il a également occupé le poste de chef du service de la coordination économique au sein du Bureau de la coordination des politiques gouvernementales. Enfin, Jin Sun-mi, choisie pour le poste de ministre de la Femme et de la Famille, est une ancienne avocate spécialisée dans les droits de l'Homme. Elle a été élue deux fois députée et a occupé le poste de vice-présidente du groupe parlementaire du Minjoo.





Ce remaniement partiel a été décidé pour tenter de stopper la chute de la popularité du gouvernement de Moon Jae-in. Il constitue soit une forme de sanction, soit un effort de renouvellement pour les ministères concernés. Dans la nomination des nouveaux membres du gouvernement, les compétences et les expertises des candidats ont été privilégiées comme critères de choix, selon la Cheongwadae. Cependant, le ministère en charge de l'économie n'a pas été concerné par ce remaniement. La politique de croissance tirée par le revenu, si chère à l’exécutif, devrait être maintenue, continuant ainsi d'alimenter la controverse de l'opposition.