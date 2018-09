Lee Hae-chan élu à la tête du Minjoo

ⓒ Yonhap news

L'ancien Premier ministre Lee Hae-chan a été élu nouveau patron du Minjoo. Lors de la convention nationale du parti au pouvoir, organisée le 25 août, l'homme politique chevronné de 66 ans a remporté la victoire avec 42,88 % des voix. Il succèdera à Choo Mi-ae pour un mandat de deux ans.





Alors que les observateurs prévoyaient des résultats serrés, l'ancien député avec sept mandats à son actif a remporté une victoire écrasante face à ses deux rivaux Song Young-gil et Kim Jin-pyo. Cette dernière, qui intervient au moment où la formation accuse un affaiblissement de sa présence dans les affaires politiques et une baisse de popularité, traduit l'aspiration des membres du parti à un leadership fort.





Depuis l'arrivée au pouvoir de Moon Jae-in en mai 2017, le rôle joué par la Cheongwadae s’est accru au détriment du Minjoo. En outre, la cote de popularité de cette formation de centre-gauche, qui a atteint son apogée lors des élections du 13 juin, continue de baisser. De surcroît, la popularité du chef de l’Etat, qui a largement contribué à celle de son parti, connaît aujourd'hui elle aussi un déclin. Dans cette situation, le Minjoo a un besoin impératif de se doter d'un leadership sûr, capable de mener des réformes nécessaires et de diriger avec succès les préparatifs des élections législatives qui auront lieu dans moins de deux ans. C’est pourquoi ses membres ont opté pour des compétences déjà éprouvées, plutôt qu'un renouvellement de génération.





Qui est Lee Hae-chan ? Depuis sa première élection en 1988, il a assuré au total sept mandats de député. Il a aussi occupé le poste de Premier ministre sous le gouvernement de Roh Moo-hyun, entre 2004 et 2006. A l'époque, Moon Jae-in était secrétaire général du cabinet présidentiel. En tant que Premier ministre, Lee Hae-chan s'est vu confier des responsabilités plus importantes par rapport aux autres gouvernements. Il dirigeait le conseil des ministres et les réunions entre le gouvernement, le parti au pouvoir et le cabinet présidentiel. Par ailleurs, il a été en 2012 le chef du Parti démocrate unifié (PDU), l'ancêtre du Minjoo. Il a également occupé plusieurs autres postes clés au sein de la formation, dont notamment celui de président du comité politique du parti.





Tout au long de sa campagne pour la direction du Minjoo, Lee Hae-chan s'est présenté comme la personnalité le mieux placée pour gérer les relations du parti au pouvoir avec le gouvernement et le président de la République. Et cette stratégie a visiblement fonctionné. Cependant, certains observateurs font remarquer que son image de vieux politicien au caractère dur et intransigeant risque de ne pas jouer en sa faveur.





Le nouveau chef de la formation majoritaire a promis de concentrer ses efforts pour stabiliser l'économie du pays et améliorer la vie quotidienne de la population. Il s'est également engagé à assurer une collaboration au meilleur niveau avec les partis d'opposition. Dans ce cadre, il a proposé d'organiser, dans les plus brefs délais, une rencontre entre les chefs des cinq principaux partis.





Pourtant, au moment où la confrontation s’intensifie entre le pouvoir et l'opposition, notamment autour de la politique économique du gouvernement, la tâche qui attend Lee est loin d’être aisée. L'examen du projet de budget de l'Etat pour l'année prochaine sera le premier chantier qu’il devra prendre en main.