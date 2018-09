La Corée du Sud est devenue une « société âgée »

ⓒ KBS News





La Corée du Sud est passée de « société vieillissante » à « société âgée ». La part des individus âgés de 65 ans et plus a franchi le seuil de 14 % de la population totale. En revanche, la population en âge de travailler, soit les personnes âgées de 15 à 64 ans, a enregistré une baisse pour la première fois dans l'histoire du pays. Ce qui fait craindre ce qu'on appelle une « falaise démographique ».





Le Kostat, l'institut national des statistiques, a publié le 27 août les résultats du recensement de la population et des logements pour 2017. Selon ces données, au 1ernovembre 2017,la population totale de la Corée du Sud s'est établie à 51,42 millions de personnes, en hausse de 0,3 % sur un an. Le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus a été de 7,11 millions de personnes, représentant 14,2 % de la population totale. Ainsi, le pays est passé du statut de société vieillissante à celui de société âgée.





Le Kostat réalise le recensement de la population et des logements à partir de 25 types de fichiers administratifs, comme le registre des habitants, celui des étrangers, ou encore celui des bâtiments, et ce tous les ans depuis 2015. Les résultats de ce recensement constituent les statistiques démographiques officielles du gouvernement.





La Corée du Sud est devenue une société vieillissante en 2000. Puis, en l'espace de dix-sept ans, elle a évolué en une société âgée, soit plus rapidement que le Japon qui a mis 24 ans pour effectuer cette transition. Selon les critères de classification de l'Onu, un pays est considéré comme une « société vieillissante» si la part des personnes âgées de 65 ans et plus dépasse 7 %, puis comme une « société âgée » si elle dépasse 14 % et enfin comme une « société super-âgée » si elle dépasse 20 %. Au rythme actuel, l'entrée de la Corée du Sud dans la troisième catégorie devrait se réaliser aussi en un temps record.





La rapidité du vieillissement de la société sud-coréenne résulte des effets conjugués de l'augmentation de la part des personnes âgées et de la baisse continue du taux de natalité. Ce qu'on appelle une « falaise démographique » est en train de devenir réalité dans le pays. Ce phénomène désigne la chute de la part des personnes en âge de travailler, entre 15 et 64 ans, dans la population totale. Il conduit à un affaiblissement de l'activité économique de la société, comme la production et la consommation, entraînant le risque d'une crise économique. Selon une étude, une diminution de 0,1% de la population en âge de travailler déboucherait sur une baisse de 0,3 % du PIB. D’après le dernier recensement du Kostat, la population en âge de travailler s'est établie à 36,19 millions de personnes en 2017 contre 36,31 millions un an plus tôt, en recul de 0,3 % sur un an. C'est la première fois que la Corée du Sud enregistre une baisse de sa population en âge de travailler.





Ce qui est encore plus inquiétant, c’est que la situation devrait rapidement s’aggraver. D'après l’institut national des statistiques, la population âgée de 14 ans et moins a diminué de 130 000 personnes en un an. De plus, le taux de natalité reste à un niveau très bas. Le nombre des naissances a diminué pour la troisième année consécutive. En mai 2018, seuls 27 900 bébés ont vu le jour. Ainsi, le nombre mensuel de naissances est passé en dessous de la barre des 30 000 naissances pour la première fois depuis 1981.





Selon les experts, si la tendance actuelle se poursuit, la population en âge de travailler devrait diminuer de 10 % d'ici douze ans. Ainsi, l'économie du pays devrait perdre de sa dynamique et la charge représentée par les personnes âgées considérablement augmenter. Séoul multiplie les mesures incitatives pour redresser le taux de natalité. Mais, pour l'instant, elles ne produisent pas les effets escomptés.