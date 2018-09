Football : le nouvel entraîneur en chef Paulo Bento révèle sa sélection pour les matchs amicaux de septembre

ⓒ YONHAP News

Paulo Bento, le nouvel entraîneur de l'équipe nationale masculine de football, a révélé sa sélection pour deux matchs amicaux.



Les 24 joueurs sélectionnés affronteront le Costa Rica le 7 septembre et le Chili le 11 septembre prochain.



Bento a déclaré que ses choix incluaient principalement des joueurs qui ont participé à la Coupe du monde FIFA en Russie plus tôt cet été, comme, par exemple, l’attaquant Son Heung-min des Tottenham Hotspur et le capitaine Ki Sung-yueng.