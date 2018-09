Chungju accueillera les jeux mondiaux des pompiers de 2018

ⓒ YONHAP News

Des milliers de pompiers et leurs familles se rendront le mois prochain dans la ville de Chungju, au centre de la Corée du Sud, pour participer aux jeux mondiaux des pompiers 2018, ont déclaré les organisateurs de l’événement, jeudi 30 août.



Les « mini-jeux olympiques pour les pompiers » auront lieu du 10 au 18 septembre. Ils devraient rassembler environ 6 600 participants composés de pompiers à temps plein, de volontaires, ainsi que leurs familles venant de 63 pays.



La compétition comprend 75 épreuves sportives individuelles et collectives, dont le rugby, le tir et la natation.

L’une des épreuves spécifiques est une manifestation au cours de laquelle les participants vêtus de la tenue de pompier de leur pays organisent une performance, tout en sauvant des noyés et en conduisant des camions de pompiers.