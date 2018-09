De nombreuses chansons d’été ont fait fureur cette année

ⓒ YONHAP News

Tout au long de cet été, il faisait particulièrement chaud dans le pays du Matin clair. Probablement pour rafraîchir le grand public, les groupes d’idoles étaient très nombreux à sortir des chansons d’été.





Bien que quelques boys bands comme Monsta X et The Boyz ont visé la saison avec leurs nouveaux morceaux, les groupes les plus populaires cet été ont été des girls bands. AOA était le premier d’entre eux à faire paraître une telle chanson. Sorti en mai, son « Bingle Bangle » a aussitôt occupé le peloton de tête dans la plupart des classements musicaux.





Momoland, quant à lui, a séduit le public avec deux morceaux, « BAAM » et « Bingo Game », inclus dans son récent minidisque d’été paru le 26 juin. Lovelyz a rejoint les autres girls bands dans cette féroce concurrence estivale en faisant un come-back surprise le 1er juillet avec son single numérique intitulé « Wag-zak ».





En ce qui concerne Twice, il a mis au monde le 9 juillet sa première chanson d’été depuis ses débuts. Intitulée « Dance the night away », elle s’est aussitôt emparée du trône dans la majorité des classements musicaux. En particulier, son clip vidéo a dépassé 20 millions de vues sur YouTube, seulement 22 heures après sa sortie. Il donne l’impression d’être sur un terrain de camping en plein cœur d’une nuit d’été sous les étoiles.





On ne peut pas oublier GFRIEND, qui s’impose déjà comme l’un des girls bands les plus forts de l’été. Paru le 19 juillet, le titre-phare de son mini-album « Sunny Summer » a fait fureur, grâce au chant rafraîchissant et au rythme funky. Red Velvet était le dernier à sortir sa chanson d’été. Paru le 6 août et intitulée « Power Up », elle occupe le premier rang depuis deux semaines dans plusieurs classements musicaux.