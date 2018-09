Yozoh enthousiasmera le public à Séoul

Date : le 16 septembre 2018

La chanteuse Yozoh donnera un concert le 16 septembre au Yeongdeungpo Art Hall à Séoul. Cette fois, elle s’apprête à apaiser les spectateurs épuisés par la routine et la canicule.





Ayant fait ses débuts en solo en 2007, elle a vivement attiré l’attention des fans de musique indépendante en participant à des albums de Humming Urban Stereo et de Sogyumo Acacia Band, respectivement en 2004 et 2006. Ainsi, elle été déjà reconnue sur les scènes live du quartier Hongdae à Séoul. La vitalité et la provocation sont les termes qui pourraient qualifier cette chanteuse surnommée la « déesse de Hongdae ».