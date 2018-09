Seulgi de Red Velvet est sans rival au niveau de la reconnaissance

ⓒ YONHAP News

L’institut de recherche sur la réputation des marques de Corée a effectué une analyse très intéressante, du 17 juillet au 18 août. Pour cela, il considère les chanteurs et les groupes comme des marques susceptibles d’être consommées. Et cette fois, il a analysé la reconnaissance des membres de groupes d’idoles. Il ressort de cette analyse que parmi les membres de girls bands, Seulgi de Red Velvet se classe première pour la période donnée.





Alors, plus précisément, comment analyser leur réputation ? Il y a quatre indices pris en compte : celui de la participation, celui de la communication, celui de la communauté sur Internet et celui des médias. On pourrait ainsi évaluer la popularité de telle ou telle membre de girls bands, l’attention que lui portent les médias et le grand public ainsi que la densité de sa communication. Le classement final est rédigé à partir de l’indice de réputation qui englobe tous ces résultats.





Derrière Seulgi, se trouvent Jenny de Black Pink et Hwasa de Mamamoo respectivement au deuxième et au troisième rang.