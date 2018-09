Maintenant, Ici, Encore

Le boys band Sechskies dont le nom signifie « six cristaux » donnera une série de concerts les 13 et 14 septembre au gymnase situé au sein du parc olympique à Séoul.





Ayant débuté en 1997, il est considéré comme la première génération des groupes d’idoles. Il a bien marqué la fin des années 90 et le début du nouveau millénaire, en tant que rival de H.O.T., un autre groupe masculin. C’est en 2016 que ce boys band s’est produit de nouveau dans le cadre de « Défi infini : Totoga », une émission de variétés de la chaîne MBC.





Dans la foulée, il a fait son come-back après 16 ans d’absence en sortant en octobre 2016 un single intitulé « Three Words ». Ensuite, il a mis au monde un album Repackage en décembre de la même année. Et l’an dernier, un album spécial à l’occasion du 20e anniversaire de ses débuts et son cinquième opus officiel, respectivement en avril et en septembre.





Dans son récent hit « Three Words » dédié à ses fans, on peut trouver les fameux « trois mots » suivants : « Maintenant », « Ici » et « Nous ». Cette fois, ses concerts s’intitulent ainsi « Maintenant, Ici et Encore ».