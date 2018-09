Yoon Gye-sang, un chanteur digne d’être appelé « acteur »

ⓒ YONHAP News

Du 12 au 18 août, une enquête intéressante a été menée par Exciting DC, un site géré par le portail DC Inside et par l’entreprise de recherche My Celebs. Et voici la question principale : parmi les chanteurs, lequel est le plus digne d’être appelé « acteur » aujourd’hui ?





Résultat : c’est Yoon Gye-sang qui a obtenu 35,4 % des voix. Il a débuté d’abord comme chanteur en 1999 au sein du groupe masculin g.o.d., classé aussi dans la première génération des boys bands sud-coréens. C’est en 2004 qu’il a fait ses débuts sur le petit et le grand écran. Depuis, il s’est bâti une réputation en tant que comédien. L’année dernière, il a beaucoup impressionné le grand public en passant dans le film « Outlaws ». Et son nouveau long-métrage « Mal-mo-i » sortira avant la fin de cette année.