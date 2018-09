Coding & Play, une société spécialisée dans la formation en codage pour enfants

ⓒ CODING&PLAY

Coding & Play est une jeune société sud-coréenne spécialisée dans la formation en codage pour enfants. Elle développe du matériel pédagogique pour enfants pour faire du code et propose des services éducatifs pertinents. Car depuis quelques années maintenant, la fièvre du code balaye le monde entier. Aujourd’hui, le codage est essentiellement le langage informatique utilisé pour créer des applications ou des logiciels. Cette programmation informatique est utilisée dans toutes les technologies qui conduisent à la quatrième révolution industrielle, comme l’intelligence artificielle, le big data et l’Internet des objets.





Mais à côté de cela, le processus de codage aide aussi à développer la pensée logique, la créativité et la résolution de problèmes des enfants. Ce n’est donc pas vraiment surprenant que cette matière fasse partie du curriculum des élèves dans les écoles des pays avancés tels que les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la Finlande. Et en Corée du Sud, son enseignement obligatoire dans les collèges et les lycées est entré en vigueur cette année.





