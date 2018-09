ⓒ KBS News

Le gouvernement sud-coréen a dévoilé une nouvelle série de mesures immobilières pour contrer la hausse des prix des logements. Ces nouvelles mesures interviennent presque un an après celles qu’il avait annoncées le 2 août 2017 pour freiner la spéculation à Séoul et dans ses environs. Reste plus qu’à attendre et voir si ce dernier train de mesures anti-spéculation va refroidir l’appétit des acheteurs et stabiliser les prix du marché.





Car jusqu’à présent, la législation en matière de logement était axée sur la réduction de la demande. Mais cela n’a pas réussi à mettre un frein à la tendance haussière. Aussi est-ce pour cela que le gouvernement s’est penché sur l’offre pour tenter de freiner cette flambée à long terme. La mesure semble appropriée. Cependant, il faut encore attendre pour voir comment va se présenter son plan. Car à force d’annoncer des mesures anti-spéculation très souvent, le marché de la pierre pourrait devenir résilient.