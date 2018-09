Concert romantique en automne de Steve Barakatt

Le pianiste canadien Steve Barakatt viendra en Corée du Sud pour donner un concert avec le Korean Pops Orchestra.





Avec le succès de quelques-uns de ses morceaux dont « Rainbow Bridge », « The Whistler’s song » et « Flying », il est devenu l’un des pianistes de la new age les plus populaires au pays du Matin clair.





Dans ce nouveau concert, il interprétera plusieurs titres inclus dans son album « Someday, Somewhere » tels que « Autumn in Quebec » et « He is from Seoul, She is from Pyongyang ». Il présentera également ses nouvelles œuvres « One More Heart, One More Dream » et « Château Frontenac ».





Date : le 8 septembre 2018

Lieu : Lotte Concert Hall, Séoul

Site : http://www.lotteconcerthall.com/