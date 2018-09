Le festival du livre « Paju Booksori 2018 » se tiendra du 14 au 16 septembre dans la cité des livres de Paju, une ville située au nord-ouest de Séoul.





Cette cité est un complexe qui unit les gens, les livres et la culture. Ce complexe culturel d’une grande envergure est le centre de la publication sud-coréenne qui rassemble plusieurs milliers d’éditeurs. Grâce au projet de création d’une « rue des librairies » lancé en 2011, 42 nouvelles libraires y ont ouvert leurs portes en un an.





C’est aussi en 2011 que le festival « Paju Booksori » a vu le jour pour devenir le plus grand festival du livre en Asie. Une centaine de maisons d’édition installées dans le complexe propose à cette occasion des programmes de haute tenue et enrichissants avec le concours des principaux établissements relatifs à la publication, à la lecture, à l’éducation et à la culture. Plusieurs acteurs du monde de l’édition en Asie et en Europe viendront à Paju pour y participer.





Date : du 14 au 16 septembre 2018

Lieu : Cité des livres de Paju et dans ses environs

Site : http://www.pajubooksori.kr