Festival du lis de la résurrection du mont Bulgap à Yeonggwang 2018

Le Festival du lis de la résurrection du mont Bulgap se tiendra du 13 au 19 septembre à Yeonggwang dans la province de Jeolla du Sud.





Cette montagne n’est pas très haute (516 m), mais elle est riche en végétation, notamment en fleurs sauvages pendant les quatre saisons. En septembre, elle est recouverte de lis de la résurrection rouges. Son feuillage pousse entre juin et juillet. C’est après son flétrissement que ses fleurs éclosent entre août et septembre. Alors, quand il y a des feuilles, il n’y a pas de fleurs et vice versa. D’où son nom en coréen « Sangsahwa » qui signifie « se regretter l’un l’autre ».





La municipalité en profite pour organiser cette fête en septembre chaque année depuis 18 ans. Lors de cette édition, seront proposés divers événements tels que des concerts, des spectacles de danse, des programmes d’expérimentation, des excursions et des expositions de peinture, de photographie et de calligraphie.





Date : du 13 au 19 septembre 2018

Lieu : environs du temple Bulgapsa, Yeonggwang

Site : http://sangsahwa.cafe24.com/